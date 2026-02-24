Playoff Champions, alle 21 il ritorno Inter-Bodo/Glimt: le formazioni ufficiali
Alle 21 fischio d'inizio pr la gara di ritorno dei playoff di Champions, Inter-Bodo/Glimt. I nerazzurri a San Siro devono ribaltare il 3-1 rimediato nel ghiaccio norvegese. Ecco le formazioni ufficiali del match che si gioca a San Siro:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Esposito.
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Høgh, Hauge.
