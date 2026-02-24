Rastelli sulla Fiorentina: "Vanoli ha lavorato tantissimo sull'aspetto mentale e il mercato ha aiutato ulteriormente"

Il tecnico Massimo Rastelli ha commentato la lotta salvezza a Tuttomercatoweb con Verona e Pisa "le prime indiziate a retrocedere anche se ci sono 36 punti in palio. Ma da Cagliari in giù tutte si devono guardare le spalle".

Sulla Fiorentina spiega:

"Credo abbia lavorato tantissimo sotto l'aspetto mentale. Quando parti con un obiettivo e poi ti trovi a lottare per un altro al ribasso, cambiano le dinamiche mentali. Tu sei alla Fiorentina e ti senti forte, non ti senti un giocatore da salvezza, ti scontri dunque con la dura realtà. Credo però che lo switch ci sia stato, anche se c'è voluto tempo. Il mercato di gennaio ha dato ulteriore mano inserendo gli elementi giusti per l'idea di Vanoli".

Giocatori come Kean ora rendono per il loro reale valore:

"Dopo la straordinaria stagione passata il difficile era confermarsi. Credo che Kean abbia pagato questa pressione di dover dimostrare di essere stato fra i migliori cannonieri della stagione passata. Ora lo vedo più dentro, sereno, sarà un'arma importante e straordinaria per i viola".