Semplici sicuro sulla lotta salvezza: "Fiorentina e Torino resteranno in A"

L'allenatore Leonardo Semplici è intervenuto a TMW per parlare della lotta salvezza nella quale è invischiata anche la Fiorentina: "Mi auguro che la Fiorentina abbia svoltato e penso possa guardare con un po' più di ottimismo al futuro. Con l'avvicendamento dell'allenatore ci voleva tempo. Il mercato è stato positivo, si stanno cominciando a vedere i primi risultati. Parliamo di una squadra che ad inizio campionato pensava di fare una stagione diversa, ecco perché poi è andata incontro a queste difficoltà. Sembrerebbe che ora siano risolte, il campionato è lungo, ma la Fiorentina ha la forza per conquistare questa salvezza".

Vanoli ha ritrovato il miglior Kean, fra gli altri. Fondamentale non farsi prendere da facili entusiasmi?

"Assolutamente. Kean è determinante per la Fiorentina, così come altri. Lui è quello che incide maggiormente dall'aspetto realizzativo. Andranno fatte le giuste considerazioni sull'aspetto fisico per averlo sempre a disposizione. La Fiorentina con Kean o senza, cambia".

Come vede Pisa e Verona? Possono ancora sperare nella salvezza?

"A questo punto, anche se con ancora 12 partite da giocare, è molto difficile. Sia Verona che Pisa, in maniera differente, hanno fatto un percorso. Dispiace che dal ritorno in Serie A il Pisa non sia riuscito a fare un campionato all'altezza delle aspettative".

Le sta piacendo il lavoro di Di Francesco a Lecce, pur con un attacco un po' 'leggero'?

"Sta facendo un buon lavoro. Parlavamo prima della Fiorentina: qui la differenza è che l'obiettivo si conosceva fin dall'inizio. Questo dà un vantaggio, a Lecce si sapeva di dover lottare fino all'ultima giornata, pur con un organico inferiore ad altre. Credo che Eusebio stia facendo un ottimo lavoro, le partite sono ancora tante e dovrà mantenere questo trend di prestazioni per otttenere la salvezza".

Cremonese, Torino, Genoa e Cagliari, chi rischia di più per la Serie B?

"Fino al Cagliari sono tutte coinvolte. Ci sono squadre come Torino e Fiorentina che pensavano di non partecipare a questa corsa. Il percorso delle altre si sapeva quale potesse essere. In Serie A ci sono tante difficoltà, ci sono risultati anche impensabili, ma penso che la lotta salvezza sarà combatuta fino alla fine, con Fiorentina e Torino ce la faranno a centrare l'obiettivo".