Apolloni: "Lotta salvezza? Le qualità della Fiorentina stanno venendo fuori. La Cremonese rischia"
FirenzeViola.it
L'ex giocatore del Parma Luigi Apolloni è intervenuto a Tmw radio, durante il format pomeridiano "Maracana" per parlare della lotta salvezza che coinvolge anche la Fiorentina e su chi rischia di più: "Il trend della Cremonese, che era partita alla grande, è negativo. La rosa però è buona, Nicola è molto preparato, ma è in una fase dove non riesce più a trovare gli equilibri dell'inizio di campionato. Fa fatica a capire quale sarà il suo campionato.
La Fiorentina ha qualità enormi, Vanoli è stato bravo a riuscire e a rimentalizzare una squadra che era partita con altri obiettivi. Ha fatto capire ai giocatori che devono solo salvarsi, e le qualità stanno venendo fuori. La Cremonese è la più pericolante".
