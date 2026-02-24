Social Kean sibillino, si auto-carica: "Posso e lo farò. Guardami..."

vedi letture

Moise Kean ha segnato il terzo gol consecutivo in serie A. Dopo quello al Torino in casa e il rigore realizzato a Como, è arrivata anche la rete che ha deciso il derby con il Pisa, di particolare importanza per la corsa salvezza. Il giocatore è diventato anche capocannoniere assoluto dei viola con 9 reti. Quasi un terzo dei gol della scorsa stagione, che furono ben 25, ma la continuità fa ben sperare.

Lo stesso giocatore sembra crederci e si auto-carica via social. "Posso e lo farò. Guardami..." scrive su Instagram postando diverse foto. Un messaggio forse sibillino dedicato a qualcuno? Sta di fatto che il centravanti della Fiorentina sembra in un'ottimo momento di forma. Sotto il post tanti i messaggi di chi lo incoraggia di chi dice che è tornato il re di Firenze ma anche di chi gli dice di aspettarlo a Milano (con riferimento alle voci sul Milan); i più belli quelli di chi prende spunto da lui per andare avanti nel suo percorso calcistico.