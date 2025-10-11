Pjanic sulla Roma: "Bello vederla così in alto. Ma il campionato è lungo"

Miralem Pjanic., ex centrocampista di Roma e Juventus accostato in passato anche alla Fiorentina, oggi è svincolato e ha parlato a La Gazzetta dello Sport dicendo la sua su alcuni temi legati al campionato in particolare dei giallorossi, reduci dalla vittoria di Firenze: "Bello, bellissimo rivedere la Roma così in alto. E non è lì per caso, affatto. Ora però bisogna mantenere questo ritmo ed è la cosa più difficile nel lungo termine. L’esperienza dei senatori sarà fondamentale, perché non mancheranno com’è ovvio i momenti duri.

Mi auguro davvero che la Roma possa brindare a fine stagione, vincere lì è speciale". Per lo scudetto Pjanic vede sapere favorito il Napoli "che si è rinforzato e ha Conte in panchina. Anche Allegri e il Milan daranno filo da torcere: le sue squadre sono sempre importanti. Ovviamente ci sono pure Inter e Juve, ma anche la Roma può dire la sua lì in alto".