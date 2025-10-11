Anche il resp. del giovanile della Fiorentina Angeloni premiato a Tolentino
La BSP Football Agency, in collaborazione con il Comune di Tolentino e il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimc, organizza per lunedì 13 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Nicola Vaccaj, l’incontro "Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra". Parteciperanno, in qualità di relatori, Federico Cherubini, Amministratore Delegato del Parma Calcio, e Valentino Angeloni, Responsabile del Settore Giovanile dell’ACF Fiorentina.
Modera l’incontro Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb. L’ingresso é libero fino ad esaurimento dei posti liberi. Il convegno si concluderà con un momento speciale: il Sindaco Mauro Sclavi e il Vicesindaco Alessia Pupo consegneranno a Cherubini e Angeloni il Premio alla Carriera, un riconoscimento “per l’impegno profuso nel contribuire a realizzare i sogni di tanti giovani calciatori”.
