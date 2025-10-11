Cagliari, non sarà Balotelli a sostituire Belotti. Fiducia in Borrelli
Nessun ritorno di fiamma per Mario Balotelli da parte del Cagliari che come riferito da Tuttosport, non ricorrerà al mercato degli svincolati per sostituire Andrea Belotti, fermato da un grave infortunio. La dirigenza rossoblù, insieme al tecnico Fabio Pisacane, ha deciso di puntare con convinzione su Gennaro Borrelli, individuato come erede naturale del “Gallo”. Il centravanti classe 2000, arrivato in estate dal Frosinone, ha convinto tutti per atteggiamento, applicazione e potenziale.
Nonostante la giovane età, Borrelli ha alle spalle una lunga gavetta tra Serie B e Lega Pro con le maglie di Monopoli, Juve Stabia, Cosenza, Pescara, Brescia e Frosinone. Cagliari ha scelto di credere in lui: Borrelli è pronto a prendersi la scena in Serie A. E per questo è da scartare l'ipotesi di un ritorno in Serie A per Balotelli.
