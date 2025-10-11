Estonia-Italia, le formazioni ufficiali: Kean titolare in coppia con Retegui. Tribuna per gli altri viola
Alle 20.45 l'Italia scende in campo a Tallin contro l'Estonia per la gara di qualificazione. Come atteso, Gattuso schiererà l'Italia con un 4-4-2 che vede Kean protagonista nella coppia d'attacco con Retegui. Come noto solo tribuna per Piccoli e Nicolussi
Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; Tamm. All. Anier
A disposizione: Igonen, Perk, Yakovlev, Mustmaa, Kristal, Sappinen, Tamm, Miller, Mets, Schjonning-Larsen, Vetkal, Sinyavskiy.
Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. All. Gattuso
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Locatelli, Udogie, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Cambiaso, Mancini.
