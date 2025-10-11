Terzini destri più preziosi della Serie A, sia Dodo che Lamptey nella top10

Terzini destri più preziosi della Serie A, sia Dodo che Lamptey nella top10FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:30News
di Redazione FV

Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei terzini destri più preziosi in questo momento in Serie A. Una graduatoria che vede nella top10 entrambi gli esterni destri della Fiorentina: Dodo e Lamptey. Il brasiliano si trova in quinta posizione con un valore di mercato di 24 milioni, mentre l'ex Brighton è all'ottavo posto con un prezzo di 11 milioni.

Il primato spetta all'Interista Dumfries con un valore di mercato di 35 milioni, subito dietro invece ci sono Wesley e Luis Henrique (25 milioni). Davanti a Dodo anche Bellanova che ha lo stesso valore di mercato del brasiliano ma un anno in meno. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la top10 completa: 