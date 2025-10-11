Haaland sbaglia due rigori poi fa tripletta e la Norvegia passeggia su Israele

La Norvegia conferma e consolida la prima posizione in classifica, arrivando a 18 punti e doppiando momentaneamente Italia e Israele (9 punti) oltre ad essere forte di una differenza reti di 26 reti. All'Italia non resta dunque che giocare per il secondo posto che dà diritto ai playoff. Nel pomeriggio proprio Israele è stata la vittima della forte squadra di Haaland, che vince 5-0. La notizia semmai è che l'attaccante del City sbaglia per due volte un rigore fischiato per un fallo in area ai danni di Berg e poi fatto ripetere dall'arbitro polacco Marciniak dopo tre minuti dall'inizio.

Poi è un autogol di Khalaili a sbloccare la gara a favore della Norvegia, prima del 3-0 dello stesso Haaland al 27' e di un'altra autorete, stavolta di

Nachmias, appena un minuto dopo con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa Haaland mette la firma sulla tripletta personale andando a segno al 63' e al 72'.