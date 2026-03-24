Pardo: "Con la curva piena la Viola non avrebbe avuto i problemi di quest'anno"

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Intervenuto nel corso di "Stadi 5.0" di Dazn, il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo si è così espresso sulla Fiorentina, sul Franchi e sull’operato del Presidente Rocco Commisso nella sua avventura a Firenze "I risultati sportivi vanno e vengono. Questo è un anno difficile per la Fiorentina, ma ciò che resterà nella storia sarà il contributo e la restituzione all’Italia della fortuna che ha avuto Commisso. È venuto a Firenze per fare business, ma non per fare un 'mordi e fuggi'. Non voleva avere un introito immediato, ma lasciare segni tangibili nella città. Il Viola Park è una struttura meravigliosa, che unisce funzionalità ad estetica".

Sullo stadio Artemio Franchi: "In questo momento è in corso il complesso progetto di restauro. Il Franchi è uno stadio storico, un capolavoro. Quando si parla di Pier Luigi Nervi si parla dello Stadio Flaminio e di altre strutture che fanno parte del tessuto urbano del nostro paese. Con la curva piena la squadra viola non avrebbe vissuto i problemi che sta affrontando in questa stagione”.