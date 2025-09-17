Pisa-Fiorentina: ecco le misure restrittive per la trasferta toscana
FirenzeViola.it
L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha emanato una nota a proposito delle misure restrittive per la tifoseria viola in vista dell’incontro di serie A tra Pisa e Fiorentina in programma domenica 28 settembre 2025.
Settore Ospiti
L'acquisto dei tagliandi nel settore dedicato ai sostenitori gigliati sarà possibile solo per i possessori della tessera del tifoso.
Altri settori
I residenti nella provincia di Firenze potranno invece acquistare biglietti negli altri settori dello stadio Cetilar Arena soltanto se in possesso della membership card del Pisa, la cui fidelizzazione deve essere stata effettuata entro il 31 maggio scorso.
Pubblicità
News
Tutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Tutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
4 Fiorentina, inizia un mese verità. Cinque sfide in trenta giorni per scacciare dubbi e preoccupazioni
Copertina
Dagli inviatiTariq Lamptey si presenta: "Grato alla Fiorentina, mi seguivano fin da giovanissimo. Non vedo l'ora di mettere in mostra la mia velocità"
Angelo GiorgettiFazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccoli
Mario TeneraniÈ già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
Tommaso LoretoUna batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com