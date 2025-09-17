Pisa-Fiorentina: ecco le misure restrittive per la trasferta toscana

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha emanato una nota a proposito delle misure restrittive per la tifoseria viola in vista dell’incontro di serie A tra Pisa e Fiorentina in programma domenica 28 settembre 2025.

Settore Ospiti
L'acquisto dei tagliandi nel settore dedicato ai sostenitori gigliati sarà possibile solo per i possessori della tessera del tifoso.

Altri settori
I residenti nella provincia di Firenze potranno invece acquistare biglietti negli altri settori dello stadio Cetilar Arena soltanto se in possesso della membership card del Pisa, la cui fidelizzazione deve essere stata effettuata entro il 31 maggio scorso.