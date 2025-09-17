Retroscena su Adli, il francese ha chiesto alla Fiorentina di non essere riscattato

vedi letture

Il calciomercato è finito da diverse settimane, ma ci sono vicende legate ad alcuni ex giocatori della Fiorentina che continuano a tenere banco. E' questo il caso di Yacine Adli, centrocampista francese che lo scorso anno ha giocato in prestito a Firenze collezionando 35 presenze condite da 5 gol e 7 assist, salvo poi non essere stato riscattato dalla Fiorentina al termine della stagione. Proprio sul suo mancato riscatto da parte dei viola si è espresso così sul canale Youtube di Fabrizio Romano il noto esperto di mercato Matteo Moretto: "Lo stipendio definitivo di Adli all'Al Shabab è di 6 milioni di euro netti.

In estate è stato cercato soprattutto da due club italiani, il Sassuolo e il Torino, ma il calciatore non era convinto nè dell'una, nè dell'altra destinazione. Vi racconto un aneddoto, perché di fatto è stato il ragazzo verso la fine della scorsa stagione a chiedere alla Fiorentina di non essere riscattato: la sua idea era quella di provare a tornare al Milan e di proseguire al Milan, voleva provare in tutti i modi a conquistarsi un posto nella rosa di Massimiliano Allegri. Questo non è avvenuto"