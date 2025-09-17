Nzola: "Mi piacerebbe superare il numero di reti che ho realizzato con la Spezia"

vedi letture

M'bala Nzola, ex giocatore della Fiorentina in prestito al Pisa, ha parlato nel corso del Media Day nella sala stampa dell'Arena. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi sento in forma ed è sempre una bella sensazione segnare con la maglia della nazionale perché per un attaccante significa fiducia e continuità. Anche con il Pisa sto lavorando bene durante la settimana, il mio obiettivo è dare una mano alla squadra per conquistare più partite possibili".

A che punto si sente fisicamente?

"Dal punto di vista fisico sto meglio rispetto a prima, sto cercando di arrivare al 100%.L'obiettivo è la salvezza per questa società, personalmente mi piacerebbe superare il numero di reti che ho realizzato con la Spezia".

Adesso ci saranno tre partite importanti: Napoli, Torino e Fiorentina. Secondo lei le giocherà?

"Dipenderà dalla scelta dell'allenatore. In questo momento sto pensando solo alla partita contro il Napoli. Mi piacerebbe avere la possibilità di entrare in campo, tutta la mia concentrazione è rivolta su quella partita".

Cosa ne pensa di Meister?

"E' un ragazzo giovane e di qualità, gli ho detto di rimanere tranquillo perché anche se sbaglia prima o poi il gol arriverà. Credo che potremmo anche giocare insieme, abbiamo delle qualità diverse".