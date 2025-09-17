Sirene statunitensi per Kouame, il Charlotte F.C. avrebbe pronto un triennale
FirenzeViola.it
Appena tornato in campo dopo l'infortunio al legamento crociato riportato ad aprile con la maglia dell’Empoli, si sono subito accese le voci di mercato per Christian Kouame. Secondo quanto riportato da Africafoot.com, l'attaccante ivoriano, attualmente fuori dal progetto gigliato, sarebbe finito sotto la lente d'ingrandimento del Charlotte FC, club che milita in MLS. La squadra statunitense avrebbe già pronta un'offerta per la Fiorentina e per l’attaccante.
Per il classe 1997 si parla infatti di un'offerta di contratto triennale con opzione per un altro anno. Ricordiamo che Kouame è sotto contratto con il club viola fino a giugno 2027 e che nei mesi precedenti all'infortunio aveva ricevuto offerte dalla Saudi Pro League.
