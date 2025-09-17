Semplici: "Fagioli e Nicolussi possono convivere. Non sarà facile migliorare il sesto posto"

Leonardo Semplici, ex allenatore della primavera della Fiorentina tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" parlando dell'avvio difficile della Fiorentina di Pioli: "Abbiamo un allenatore molto bravo che come tutti però ha bisogno di tempo per intervenire e per far si che la squadra rispetti i suoi principi. Per il momento si fa fatica a trovare una direzione ma io credo che ci sia ancora il tempo e il modo. Ovviamente le aspettative erano alte, sia per la presenza di Pioli che per il mercato fatto. Tutti elementi che ci danno speranza per fare bene nonostante il sesto posto dello scorso anno non sia facile da migliorare".

Sul cambiamento tra Pioli e Palladino: "L'idea di gioco rispetto allo scorso anno è completamente diversa anche se al momento non si vedono i frutti, io però credo che sia solo questione di tempo, anche se nel calcio di tempo se ne ha sempre poco. Il momento iniziale è di difficoltà ma penso che Pioli piano piano sarà in grado di trasmettere i suoi dettami tattici che sono diversi da quelli del passato".

Il modulo con le due punte non va più di moda?: "Negli ultimi anni tanti giocano con una punta di ruolo e due esterni, ora invece sembra si stia tornando ai due attaccanti. L'idea è che si provi più a offendere che a difendere. Per me per gli acquisti che ha fatto la Fiorentina può giocare anche con due punte e un trequartista, ovviamente tenendo sempre di conto gli equilibri

Sul momento delicato di Comuzzo: "Io credo che Pioli stia gestendo bene la situazione, lui ha il termometro del ragazzo. E' giusto dare fiducia al giocatore. La situazione di mercato degli ultimi giorni ovviamente può averlo messo in difficoltà anche per la giovane età. Se Pioli lo continua a far giocare è perché ha i suoi buoni motivi, anche per via delle qualità fisiche e morali del difensore viola. Io penso che possa tornare a essere l'elemento di prospettiva di cui si parlava fino a pochissimo tempo fa".

Come valuta Nicolussi Caviglia e cosa ne pensa del rendimento di Fagioli?: "Per me Fagioli è un giocatore forte e di valore, ovvio che ha un età in cui ancora non ha deciso nella sua testa quale ruolo ricoprire esattamente. Per me lui può fare entrambi i ruoli, ora con l'arrivo di Nicolussi credo che possano coesistere con uno più bloccato e uno più libero di giocare anche in avanti. Insieme questi due talenti possono alzare il livello di gioco della Fiorentina".

Cosa ne pensa di Fazzini?: "E' un giocatore che ha grande personalità e belle giocate, può fare sia la mezzala che il trequarti. Anche lui come Fagioli deve capire bene che ruolo fare da grande. Pioli sicuramente lo conosceva e lo ha voluto, così come la società, intorno a lui si può creare qualcosa di importante. Ovviamente giocare a Empoli o a Firenze anche per pressioni non è la stessa cosa, starà a lui ritagliarsi il suo spazio".

Sul Como e sulla stagione di Moise Kean: "Kean è un giocatore in evoluzione, può fare sia la prima che la seconda punta con Piccoli o Dzeko. Deve essere messo ovviamente nelle condizioni di esprimersi al meglio. In passato ha avuto poco spazio ma il suo potenziale si intravedeva. A Firenze con la giusta fiducia è esploso e su di lui resto molto fiducioso. Il Como è stato tanti anni lontano dalla Serie A, adesso peroò è una società forte che ha un tecnico che si sta facendo conoscere nella giusta maniera. Ha la possibilità di fare acquisti importanti, giovani e di grande prospettiva, e lui li sta mettendo nelle condizioni per fare bene, avendo anche una credibilità visto il suo trascorso in campo. La società poi lo sta aiutando dandogli fiducia e mettendolo nelle migliori condizioni per allenare. Pioli saprà sicuramente come affrontarli e non li sottovaluterà, anche perché non sono una piccola squadra ma una squadra con valori importanti".