Lutto nel mondo del calcio serbo. Muore in campo a 41 anni l'ex giocatore Milovanovic
Il calcio serbo è stato scosso quest'oggi dalla notizia della scomparsa di Dejan Milovanovic, ex giocatore e capitano della Stella Rossa, nonché della nazionale serba, morto tragicamente all’età di 41 anni a seguito di un doppio infarto durante una partita del torneo dei veterani a Belgrado. Secondo quanto riportato dai media serbi, Milovanovic sarebbe crollato sul campo e, nonostante l’intervento immediato dei paramedici e le cure successive in ospedale, purtroppo non è stato possibile salvargli la vita.
Milovanovic è stato una vera leggenda per i tifosi della Stella Rossa, club con cui ha disputato 230 partite e segnato 48 gol con la maglia biancorossa, conquistando numerosi titoli di campione nazionale e coppe nazionali.
