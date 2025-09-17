Pisa, Corrado: "Contento di questo avvio di campionato. Ci manca solo l'esperienza"

Il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado ha parlato in conferenza stampa durante il media day organizzato dalla società nerazzurra. Queste le sue parole riguardo all'avvio di campionato della formazione toscana e al mercato: "Sono ottimista e contento di queste partite. Sulla carta pensavamo di poter avere gli stessi punti, ma a livello di prestazioni la squadra ha dimostrato di poterci stare. Abbiamo una squadra giovane di esperienza e anche anagraficamente. Con l’Atalanta abbiamo fatto bene, con la Roma specialmente il primo tempo e anche con l’Udinese il secondo tempo.

Ci manca solo l’esperienza, ma fa parte del percorso. Non possiamo però pensare che il Pisa si possa salvare a febbraio, se il Pisa si salverà potrà anche essere all’ultima giornata e all’ultimo minuto. Questa è la fotografia della categoria. Siamo molto soddisfatti del mercato, abbiamo preso giocatori di categoria, abbiamo preso tanti giocatori di esperienza e giovani da far crescere. Tra sei mesi capiremo se siamo stati bravi o no".