Benfica, Rui Costa annuncia: "Bruno Lage non è più il nostro tecnico. Mou? Inutile parlarne ora"

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha annunciato in conferenza stampa allo stadio Da Luz che l’allenatore Bruno Lage ha cessato le proprie funzioni alla guida della prima squadra dopo la partita di Champions League disputata martedì 16 settembre.

"Voglio comunicare a tutti i benfiquisti che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage, che da oggi non è più l’allenatore del Benfica. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e provato a fare per il nostro club, per la dedizione mostrata in quest’anno. Ma è arrivato il momento di cambiare. Quanto al prossimo tecnico, contiamo di averlo già sabato, nella trasferta a Vila das Aves", ha dichiarato Rui Costa, prima di rispondere alle domande dei giornalisti.

Alla domanda se il profilo corrisponda a José Mourinho, il presidente ha risposto: "È inutile parlare di nomi. Non c’è stato nessun contatto. Dopo la partita ho solo parlato con Bruno Lage, decidendo insieme di chiudere qui il percorso".