Lo storico di Kevin Bonacina. L'arbitro di Fiorentina-Como è praticamente un esordiente
FirenzeViola.it
Per la sfida di domenica alle ore 18:00 allo Stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Como, valevole per la quarta giornata di Serie A, è stato designato come direttore di gara l'arbitro della sezione di Bergamo Kevin Bonacina. Stiamo parlando, per quanto riguarda la Serie A, praticamente di un esordiente.
Bonacina ha infatti diretto fino ad ora solo cinque gare nel nostro massimo campionato, di cui una quest'anno (Napoli-Cagliari della seconda giornata) e quattro nel corso della scorsa stagione. Sono cinque anche le partite arbitrate in carriera in Coppa Italia, con una direzione nella stagione corrente (Udinese-Carrarese), tre nella scorsa stagione e una nella stagione 2023/2024.
