Designazioni arbitrali 4° giornata, il derby di Roma a Simone Sozza
Venerdì sera tornerà in campo la Serie A con la sfida tra Lecce e Cagliari in programma allo stadio Via del Mare alle 20:45. L'Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la quarta giornata di campionato. La Fiorentina affronterà il Como domenica pomeriggio alle 18:00 e sarà arbitrata da Kevin Bonacina (QUI la squadra completa). Il big match di giornata sarà il derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio che sarà diretto da Simone Sozza. Di seguito le designazioni arbitrali di tutte le partite di questo weekend di campionato:
DESIGNAZIONI ARBITRALI 4° GIORNATA DI CAMPIONATO
Lecce-Cagliari, Zufferli Luca
Bologna-Genoa, Collu Giuseppe
Udinese-Milan, Doveri Daniele
Verona-Juventus, Rapuano Antonio
Cremonese-Parma, La Penna Federico
Fiorentina-Como, Bonacina Kevin
Inter-Sassuolo, Marinelli Livio
Lazio-Roma, Sozza Simone
Torino-Atalanta, Colombo Andrea
Napoli-Pisa, Crezzini Valerio
