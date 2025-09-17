Fiorentina-Como, dirigerà il giovane Bonacina: ecco la squadra arbitrale
A dirigere la sfida di domenica alle 18.00 tra Fiorentina e Como sarà il 32enne Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, designato come arbitro principale del match. Gli assistenti saranno Capaldo e Politi, mentre il quarto ufficiale sarà Feliciani. Al VAR è stato designato Ghersini, con Aureliano in qualità di AVAR. Un team arbitrale di giovani ed esperti per una gara che si preannuncia interessante al Franchi. Ecco la designazione completa:
FIORENTINA-COMO (domenica 21 settembre, ore 18)
Arbitro: BONACINA
Assistenti: CAPALDO – POLITI
IV uomo: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
Tutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
