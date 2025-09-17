Fiorentina-Como, dirigerà il giovane Bonacina: ecco la squadra arbitrale

A dirigere la sfida di domenica alle 18.00 tra Fiorentina e Como sarà il 32enne Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, designato come arbitro principale del match. Gli assistenti saranno Capaldo e Politi, mentre il quarto ufficiale sarà Feliciani. Al VAR è stato designato Ghersini, con Aureliano in qualità di AVAR. Un team arbitrale di giovani ed esperti per una gara che si preannuncia interessante al Franchi. Ecco la designazione completa:

FIORENTINA-COMO (domenica 21 settembre, ore 18)

Arbitro: BONACINA
Assistenti: CAPALDO – POLITI
IV uomo: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO