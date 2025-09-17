Dagli inviati Alessandro Ferrari: "Contenti di Tariq perché ha grande esperienza in Premier League"

Giornata di presentazione in casa Fiorentina con la conferenza stampa di Tariq Lamptey dal Wind 3 Media Center del Viola Park. Queste le parole del direttore generale gigliato Alessandro Ferrari che ha introdotto la conferenza dell'ex esterno del Brighton: "Siamo qui per Tariq, ultimo arrivato in termini di tempi. Ha già esordito e ha conosciuto già squadra e compagni. Siamo contenti perché ha una grande esperienza in Premier League ed è nel giro della nazionale ghanese dopo le giovanili con l'Inghilterra".