Pisa, Angori su Cremonese-Fiorentina: "Pensiamo a noi, ci sono 9 partite: ci crediamo"

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Il difensore del Pisa, Samuele Angori, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida vinta contro il Cagliari per 3-1 rispondendo ad una domanda in cui gli veniva chiesto se avrebbe guardato Cremonese-Fiorentina, scontro diretto per la salvezza che giocheranno questa sera i viola allo Zini e che riguarda ovviamente anche i nerazzurri: "Noi pensiamo al nostro percorso, hanno un po' di punti rispetto a noi, dobbiamo pensare solo a fare più punti possibile, la classifica non è bellissima, ma ancora ci sono 9 partite e ci crediamo".