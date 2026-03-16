Sessant’anni di tifo viola: domani la presentazione del numero speciale di Alé Fiorentina

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Domani, martedì 17 marzo 2026 alle ore 11.00, si terrà un appuntamento speciale per il mondo del tifo viola. Presso la sede dell’Associazione Centro di Coordinamento Viola Club, in Viale Manfredo Fanti 71, verrà presentato alla stampa il numero speciale cartaceo della rivista ufficiale dei Viola Club, Alé Fiorentina.

L’edizione è dedicata a un traguardo importante: i 60 anni del Centro di Coordinamento Viola Club, fondato nel 1965 e da allora punto di riferimento per il tifo organizzato della Fiorentina in Italia e nel mondo. Durante l’incontro verrà illustrato il contenuto del numero celebrativo, che ripercorre la storia, i protagonisti e i momenti più significativi del Coordinamento nel corso di sei decenni di passione viola. Saranno presenti i curatori del progetto editoriale: Massimo Cervelli, Maurizio Lampronti, Marco Vichi, Fabio Fallai

All’evento parteciperà anche il Presidente del Centro di Coordinamento Viola Club, Filippo Pucci. Il numero speciale della rivista rappresenta un omaggio alla lunga storia del Coordinamento e ai suoi tifosi, riassunta nello slogan celebrativo: “1965–2025, sessanta anni, un solo cuore.” La redazione di Alé Fiorentina ha rivolto un invito a partecipare a tutti gli appassionati e agli addetti ai lavori, sottolineando come la presenza degli ospiti sia particolarmente gradita in una giornata che vuole celebrare la comunità viola e la sua storia.