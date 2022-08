PIOLI, Viola si sta avvicinando a un livello molto alto

La stagione con l'intermezzo del Mondiale sarà ovviamente particolare, ma non per questo per forza negativa, secondo il tecnico del Milan Stefano Pioli che in conferenza stampa ha così parlato: "Sicuramente sì, sarà unica. Oggi ho fatto vedere il calendario fino al 13 novembre. Per tanti che andranno in Nazionale si tratta di 23-24 partite in 90 giorni, uno sforzo incredibile. Servirà disponibilità e sentirsi tutti importanti perché avremo bisogno di tutti. E' un campionato particolare, in tre mesi ci giochiamo già tanto. In preparazione abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo prefissati, hanno risposto tutti bene e stanno tutti bene escludendo il piccolo contrattempo di Tonali. Sarà un campionato equilibrato, sarà dura superare il punteggio dello scorso anno. Le prime 7 sono molto forti, anche la Fiorentina si sta avvicinando ad un livello molto alto, quelle di metà classifica si stanno avvicinando. Ci sono tante squadre che vogliono e possono vincere".