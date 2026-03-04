Social Pioli ricorda Astori a 8 anni dalla scomparsa: "Per sempre Capitano"

A 8 anni esatti dalla scomparsa di Davide Astori, ex difensore e leader della Fiorentina, Stefano Pioli lo ricorda sui social. L'ex allenatore viola, a Firenze anche in quel drammatico giorno, non lo ha mai dimenticato e mai lo farà. Il tecnico ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, nella quale lo ha ricordato: "Per sempre Capitano". Astori con la Fiorentina ha giocato per 3 stagioni dal 2015-2016 al 2017-2018, totalizzando 91 presenze in Serie A, 4 in Coppa Italia e 14 in Europa League, con 3 gol all'attivo.