Fabio Bazzani sulla Fiorentina: "Ha una rosa più forte delle altre ma non conta nulla ora"
FirenzeViola.it
Lotta salvezza si fa sempre più serrata, con le ultime sei della classe che hanno perso nell'ultimo turno. Per analizzarla parola all'ex attaccante Fabio Bazzani, che a La Gazzetta del Mezzogiorno ha commentato così la bagarre in fondo alla classifica, parlando anche della Fiorentina: "Sì dice che i viola abbiano un organico di ben altro livello rispetto alle altre e questo è vero, ma deve dimostrarlo sul campo, perché conta solo quello. Non possiamo dire che la Fiorentina sia fuori pericolo, nessuno può sentirsi al sicuro".
