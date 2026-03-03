Como-Inter, le formazioni ufficiali della prima semifinale di Coppa Italia
Al Sinigaglia va in scena la prima semifinale di Coppa Italia: gara d'andata tra Como e Inter, ritorno in programma il 22 aprile prossimo a San Siro. Lariani che, dopo aver eliminato Fiorentina e Napoli, si trovano alla prima semifinale a quarant'anni di distanza dall'ultima (stagione 1985-86, sempre Coppa Italia, con l'ex viola Rino Marchesi in panchina, sconfitta a tavolino contro la Sampdoria), Inter che dopo l'eliminazione cocente in Champions contro il Bodo/Glimt punta forte anche a questo trofeo per inseguire il doblete, ma con in testa anche il derby di Milano in programma domenica sera. Ecco le scelte di Cesc Fabregas e Christian Chivu.
COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 28 Smolčić, 14 Ramón, 34 D.Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 8 S.Roberto; 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 6 Caqueret; 10 Paz.
INTER (3-5-1-1): 13 J. Martínez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf; 94 Esposito.
