Coppa Italia, tattica e noia al Sinigaglia: è solo 0-0 tra Como ed Inter

vedi letture

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter allo stadio Sinigaglia è terminata 0-0, con poca spettacolarità e molti equilibri tattici. Il Como ha avuto alcune chance, come un’occasione importante di Vojvoda da pochi passi, mentre l’Inter ha faticato a pungere davanti, creando poche situazioni pericolose. Il risultato lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno, in programma a fine aprile, che diventa fondamentale per decidere chi accederà alla finale.

La prestazione dei lariani ha mostrato una squadra disciplinata e capace di competere contro la favorita nerazzurra, mentre l’Inter non è riuscita a imporre il suo gioco offensivo pur restando solida in difesa. Il confronto tattico, caratterizzato da ritmi bassi e molta attenzione alla fase difensiva, ha limitato le emozioni, ma il doppio confronto resta aperto per la qualificazione alla finale della competizione.