Maran preoccupato dalla Fiorentina: "Non mi aspettavo finisse così a Udine"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'allenatore Rolando Maran è stato interpellato anche sulla situazione della Fiorentina che dopo la sconfitta contro l'Udinese resta a pari merito con Lecce e Cremonese al terzultimo posto in Serie A: "Non mi aspettavo che a Udine finisse così - ha detto Maran -. La lotta è agguerrita per tutte. Credo che l’ultima retrocessione si deciderà all’ultimo, c’è grande bagarre”.