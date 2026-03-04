Biasin avvisa la Fiorentina: "Occhio a scherzare col destino: a Udine poca logica"

Intervenuto sulle colonne di Tuttomercatoweb.com nel suo consueto editoriale del mercoledì, Fabrizio Biasin ha toccato una serie di temi legati alla Serie A e all'attualità del calcio italiano, parlando anche della Fiorentina. Ecco il suo pensiero: "Vanoli si sta giocando la salvezza con la Fiorentina e tutti dicono “alla fine ce la farà perché ha la rosa migliore tra le pericolanti”. E probabilmente è così, ce la farà, ma occhio a scherzare col destino: il cambio modulo a Udine, seppur dettato dall’assenza di Dodò, è parso francamente poco logico e ha tolto sicurezza".