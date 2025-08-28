Pioli: "Questo gruppo dà sempre il massimo. Vincere così ci carica"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola nel post partita di Fiorentina-Polissya 3-2. Queste le sue parole: "Non è andato l'inizio della gara. Per colpa nostra ci siamo trovati subito sotto e la gara si è complicata. Devo dire che la squadra dopo è stata molto brava a non disunirsi. Nella ripresa abbiamo alzato ritmo e qualità e abbiamo vinto la partita in maniera meritata. E' stato giusto riprendere questo risultato ed è stato bello festeggiare con i nostri tifosi. Dobbiamo poi migliorare tante cose".

Che voglia ha avuto la squadra di vincere questa partita?

"Mi sento di dire che dobbiamo mettere da parte la volontà, l'impegno e l'atteggiamento perchè questa squadra ce l'ha e ce l'avrà sempre. Dobbiamo pensare a giocare bene, a fare le scelte giuste e ad essere tecnicamente più puliti. Non sarà mai questione di impegno e sacrifico. E' un gruppo che dà sempre il massimo. Dobbiamo giocare bene perché ne abbiamo le qualità. Dobbiamo alzare il nostro livello".

La rete di Dodo: 4 tocchi e gol

"Nel primo tempo siamo sempre andati indietro non portando la palla centralemente. Ndour e Fazzini hanno legato poco il gioco. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo giocato più verticale. Contento per il gol di Dodo e contento che Robin arriva sempre sul fonmdo. Speravamo di soffrire un pochino meno ma era importante raggiungere questo primo obiettivo. Ora dobbiamo recuperare le energie anche se una vittoria così ci dà la carica in vista di domenica".

A Torino quarta trasferta in una settimana

"Ci dobbiamo abituare. Vogliamo essere competitivi sempre anche se ad inizio stagione non è facile perché ancora non hai il ritmo. Però non vogliamo alibi, sarà una gara difficle contro un Torino determinato. Noi dovremmo avere le stesse motivazioni e giocare un buon calcio".