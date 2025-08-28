Comuzzo, l'Atalanta ha pronta la prima offerta per arrivare al classe 2005

Comuzzo, l'Atalanta ha pronta la prima offerta per arrivare al classe 2005
La Fiorentina ha vinto sul campo contro il Polissya ottenendo il pass per la fase a girone unico di Conference League. Nel frattempo si continua a parlare di calciomercato sia in entrata, il nome più vicino è quello di Nicolussi Caviglia, sia in uscita. Secondo quanto riportato da SkySport l'Atalanta sarebbe pronta ad affondare il colpo per Pietro Comuzzo con la prima offerta per i viola. Dopo l'Al-Hilal quindi adesso per il classe 2005 è pronta a fare la prima offerta la formazione di Bergamo.