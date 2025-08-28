Champions, ecco le avversarie delle 4 italiane: l'Atalanta pesca il Psg mentre la Juve trova il Real
Si sono svolti i sorteggi di Champions League per le sfide della fase campionato a girone unico. Ecco le avversarie delle 4 italiane, con l'Atalanta che pesca Paris Saint-Germain e Chelsea, l'Inter il Liverpool e l'Arsenal. La Juventus dovrà affrontare tra le altre Real, Borussia e Benfica mentre anche il Napoli dovrà affrontare Chelsea e Benfica oltre al City a Manchester.
INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)
ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)
JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)
NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori).
Le date della fase campionato
1^ giornata: 16–18 settembre 2025
2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
4^ giornata: 4/5 novembre 2025
5^ giornata: 25/26 novembre 2025
6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
7^ giornata: 20/21 gennaio 2026
8^ giornata: 28 gennaio 2026
