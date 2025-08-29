Dagli inviati Rotan sulla guerra: "Questa notte sono morte 18 persone. Vogliamo la pace"

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, finito 3-2 in favore della Fiorentina, tra i viola e il Polissya, il tecnico degli ucraini Ruslan Rotan ha risposto ad una domanda sulle difficoltà di giocare con la guerra in corso. Queste le sue parole: "E' molto difficile giocare il campionato in Ucraina con le sirene e i missili che volano sulle nostre teste: stanotte la Russia ha bombardato Kiev e ha ucciso 18 persone, tra cui dei bambini. Noi cerchiamo di respingere il nemico e per noi è un dolore immenso vedere perdere la vita ai civili. Noi vogliamo la pace: vogliamo giocare in condizioni normali, come lo fa la Fiorentina".