Gosens: "Nella ripresa la vera viola. Piccoli? L'ho visto maturato"

L'esterno tedesco della Fiorentina Robin Gosens ha parlato al termine del match del Mapei Stadium vinto 3-2 contro il Polissya ai microfoni ufficiali del club viola. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo sofferto nel primo tempo anche per merito loro. Hanno fatto un grande pressing e abbiamo fatto fatica a trovare le giuste soluzioni. Nell'intervallo abbiamo cambiato qualcosa e si è vista la vera Fiorentina nella ripresa. Siamo contenti di essere nella fase a girone unico".

A livello psicologico il 3-0 vi ha scaricato?

"Loro non avevano nulla da perdere e hanno fatto una partita senza stress. Dall'altra parte noi dovevamo trovare le motivazioni dentro di noi per non essere scarichi. Nel primo tempo è successo un po' anche per merito loro ma poi siamo stati bravi ad azzerare. Loro non hanno mai tirato in porta nella ripresa. Ora tocca a noi trovare la migliore condizione per il campionato e la fase a girone unico. Il primo obiettivo l'abbiamo passato, ora iniziamo a fare sul serio".

Hanno pesato le tre partite in una settimana?

"Era la terza trasferta in pochi giorni. Questo ti stanca ma è quello che vogliamo, vogliamo giocare sempre, il più possibile. Con la Conference siamo contenti di potrlo fare. Adesso pensiamo alla trasferta di Torino che è importantissima, poi la sosta e poi inziamo davvero".

Sull'azione che ha portato al gol di Dodo

"Edin fa salire bene la squadra, sa tenere il pallone. Abbiamo fatto un ottimo movimento e menomale che ho trovato Dodo che aveva i piedi giusti per segnare".

Piccoli come l'hai ritrovato?

"Molto più maturo. Quando era all'Atalanta era un bambino ora ha fatto le sue esperienze, ha molta più personalità e speriamo che ci dia una mano perché abbiamo tanti obiettivi e ci servono giocatori di grande livello".