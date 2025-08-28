Conference League, Passano sia Crystal Palace che Rayo: tutti i risultati di giornata
Oggi si è chiusa la fase preliminare della Conference League 2025-2026. La Fiorentina ha passato il turno avendo la meglio degli ucraini del Polissya. Come i viola anche le altre formazioni più blasonate ai nastri di partenza della competizione sono passate alla fase a girone unico (domani alle 13:00 i sorteggi). Il Crystal Palace ha battuto il Fredrikstad nel doppio confronto, così come il Rayo Vallecano ha avuto la meglio del Neman. Sono passate poi l'Az Alkmar, il Rapid Vienna e lo Shakhtar Donetsk. Di seguito tutti i risultati dei match di oggi:
I risultati di stasera
Fredrikstad - Crystal Palace 0-0
Noah - Olimpija 3-2
Omonia - Wolfsberger 1-0 (2-0 d.c.d.r)
Besiktas - Losanna 0-1
RFS - Hamrun 2-2
Rapid Vienna - Gyor 2-0
AZ Alkmaar - Levski 4-1
Cluj - Hacken 1-0
Univ.Craiova - Basaksehir 3-1
AEK Atene - Anderlecht 2-0
Arda - Rakow 1-2
Brondby - Strasburgo 2-3
Differdange - Drita 0-1
Fiorentina - Polissya 3-2
Ostrava - Celje 0-2
Rayo Vallecano - Neman 4-0
Dinamo Tirana - Jagiellonia 1-1
Linfield - Shelbourne 0-2
Legia - Hibernian 2-3 (3-3 d.t.s.)
Magonza - Rosenborg 4-1
Servette - Shakhtar 1-1 (1-2 d.t.s.)
Shamrock Rovers - Santa Clara 0-0
Virtus - Breidablik 1-3
