Conference League, Passano sia Crystal Palace che Rayo: tutti i risultati di giornata

Oggi si è chiusa la fase preliminare della Conference League 2025-2026. La Fiorentina ha passato il turno avendo la meglio degli ucraini del Polissya. Come i viola anche le altre formazioni più blasonate ai nastri di partenza della competizione sono passate alla fase a girone unico (domani alle 13:00 i sorteggi). Il Crystal Palace ha battuto il Fredrikstad nel doppio confronto, così come il Rayo Vallecano ha avuto la meglio del Neman. Sono passate poi l'Az Alkmar, il Rapid Vienna e lo Shakhtar Donetsk. Di seguito tutti i risultati dei match di oggi:

I risultati di stasera

Fredrikstad - Crystal Palace 0-0

Noah - Olimpija 3-2

Omonia - Wolfsberger 1-0 (2-0 d.c.d.r)

Besiktas - Losanna 0-1

RFS - Hamrun 2-2

Rapid Vienna - Gyor 2-0

AZ Alkmaar - Levski 4-1

Cluj - Hacken 1-0

Univ.Craiova - Basaksehir 3-1

AEK Atene - Anderlecht 2-0

Arda - Rakow 1-2

Brondby - Strasburgo 2-3

Differdange - Drita 0-1

Fiorentina - Polissya 3-2

Ostrava - Celje 0-2

Rayo Vallecano - Neman 4-0

Dinamo Tirana - Jagiellonia 1-1

Linfield - Shelbourne 0-2

Legia - Hibernian 2-3 (3-3 d.t.s.)

Magonza - Rosenborg 4-1

Servette - Shakhtar 1-1 (1-2 d.t.s.)

Shamrock Rovers - Santa Clara 0-0

Virtus - Breidablik 1-3