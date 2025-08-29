Conference League, domani alle 13 il sorteggio: tutte le squadre partecipanti
Domani, con il sorteggio degli accoppiamenti, avrà inizio la fase a girone unico della Conference League 2025-2026. 36 squadre partecipanti divise in sei fasce ognuna da sei squadre. La Fiorentina è nella prima fascia insieme ad AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Vienna e Legia Varsavia. Di seguito tutte le formazioni al via della prima fase della terza competizione europea per club divise nelle sei fasce:
POT 1
Fiorentina (Italia)
AZ Alkmaar (Olanda)
Shakhtar Donetsk (Ucraina)
Slovan Bratislava (Slovacchia)
Rapid Vienna (Austria)
Legia Varsavia (Polonia)
POT 2
Sparta Praga (Repubblica Ceca)
Dinamo Kiev (Ucraina)
Crystal Palace (Inghilterra)
Lech Poznań (Polonia)
Rayo Vallecano (Spagna)
Shamrock Rovers (Irlanda)
POT 3
Omonia Nicosia (Cipro)
Mainz (Germania)
Strasburgo (Francia)
Jagiellonia (Polonia)
Celje (Slovenia)
Rijeka (Croazia)
POT 4
Zrinski Mostar (Croazia)
Lincoln Red Imps (Gibilterra)
KUPS (Finlandia)
AEK Atene (Grecia)
Aberdeen (Scozia)
Drita (Kosovo)
POT 5
Breidablik (Islanda)
Sigma Olomouc (Repubblica Ceca)
Samsunspor (Turchia)
Raków Częstochowa (Polonia)
AEK Larnaca (Cipro)
Shkendija (Macedonia)
POT 6
Hacken (Svezia)
Lausanne-Sport (Svizzera)
U-Craiova (Romania)
Hamrun Spartans (Malta)
NOAH (Armenia)
Shelbourne (Irlanda)
