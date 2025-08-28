Milan, Jashari ko: frattura composta al perone ma per ora nessun intervento

Oggi alle 19:15
Il neo acquisto del Milan Ardon Jashari, acquisto più costoso dei rossoneri, è ko per infortunio. Lo aveva anticipato Allegri in conferenza ed ora c'è il report, si tratta dei una frattura composta al perone anche se per ora la cura sarà solo conservatura senza nessun intervento:

"Ardon Jashari, in seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo".