L'ex obiettivo viola Ioannidis in campo con il Panathinaikos ma c'è l'intesa con lo Sporting

Oggi alle 18:17
La Fiorentina prima dell'acquisto di Roberto Piccoli ha avuto nel mirino anche Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos affrontato dai viola la scorsa stagione in Conference.

Il giocatore è ora ad un passo dallo Sporting Lisbona visto che, nonostante sia a disposizione del club greco per la partita di questa sera di Europa League, tra le due società è stato raggiunto l'accordo per il trasferimento. L’intesa - scrive Tuttomercatoweb - prevede un trasferimento a titolo definitivo per 22 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno 3 milioni di bonus legati al rendimento e un’ulteriore clausola che garantisce al club ateniese il 25% sulla futura rivendita del giocatore.