L'ex obiettivo viola Ioannidis in campo con il Panathinaikos ma c'è l'intesa con lo Sporting
La Fiorentina prima dell'acquisto di Roberto Piccoli ha avuto nel mirino anche Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos affrontato dai viola la scorsa stagione in Conference.
Il giocatore è ora ad un passo dallo Sporting Lisbona visto che, nonostante sia a disposizione del club greco per la partita di questa sera di Europa League, tra le due società è stato raggiunto l'accordo per il trasferimento. L’intesa - scrive Tuttomercatoweb - prevede un trasferimento a titolo definitivo per 22 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno 3 milioni di bonus legati al rendimento e un’ulteriore clausola che garantisce al club ateniese il 25% sulla futura rivendita del giocatore.
