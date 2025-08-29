Ufficiale
Krastev, il difensore bulgaro va in prestito al Siracusa: la nota del club
FirenzeViola.it
Il Siracusa, formazione militante nel campionato di Serie C, ha chiuso questa sera un acquisto dalla Fiorentina. Gli aretusei infatti hanno ufficializzato l'arrivo in Sicilia in prestito del difensore bulgaro classe 1997 Dimo Krastev. Di seguito il comunicato del Siracusa:
"𝘿𝙞𝙢𝙤 𝙆𝙧𝙖𝙨𝙩𝙚𝙫 𝙚̀ 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙞𝙧𝙖𝙘𝙪𝙨𝙖
𝘋𝘪𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘣𝘶𝘭𝘨𝘢𝘳𝘰 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦 ‘97, 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘍𝘪𝘰𝘳𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢. 𝘕𝘦𝘭𝘭’𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘩𝘢 𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘛𝘦𝘳𝘯𝘢𝘯𝘢 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘊 𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘩𝘢 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘉 𝘤𝘰𝘯 𝘊𝘢𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢𝘳𝘰 𝘦 𝘍𝘦𝘳𝘢𝘭𝘱𝘪𝘴𝘢𝘭𝘰̀
𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘛𝘶𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘪 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪".
Pubblicità
News
Champions, ecco le avversarie delle 4 italiane: l'Atalanta pesca il Psg mentre la Juve trova il Real
Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Championsdi Luca Calamai
Le più lette
1 Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
2 Una mentalità vincente che ancora manca. Segnale dal Mapei: il cantiere viola resta più aperto che mai
Copertina
Dagli inviatiUna mentalità vincente che ancora manca. Segnale dal Mapei: il cantiere viola resta più aperto che mai
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com