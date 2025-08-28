Conference League, ecco le squadre retrocesse dall'Europa League

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:27News
di Redazione FV

Domani alle 13.00 andranno in scena i sorteggi della fase a gironi di Conference League ed Europa League. Oltre ai play-off della terza competizione europea per club, questa sera si sono chiusi anche i preliminari dell'Europa League. Di seguito le formazioni retrocesse dalla seconda competizione europea per club nella Conference League, tra cui la Dynamo Kiev, il Lech Poznan e l'Aberdeen: 

KuPS
Sigma Olomouc
Samsunspor
Shkendija
Rijeka
Dynamo Kiev
Lech Poznan
Zrinjski Mostar
Slovan Bratislava
Aberdeen
Lincoln