Conference League, ecco le squadre retrocesse dall'Europa League
Domani alle 13.00 andranno in scena i sorteggi della fase a gironi di Conference League ed Europa League. Oltre ai play-off della terza competizione europea per club, questa sera si sono chiusi anche i preliminari dell'Europa League. Di seguito le formazioni retrocesse dalla seconda competizione europea per club nella Conference League, tra cui la Dynamo Kiev, il Lech Poznan e l'Aberdeen:
KuPS
Sigma Olomouc
Samsunspor
Shkendija
Rijeka
Dynamo Kiev
Lech Poznan
Zrinjski Mostar
Slovan Bratislava
Aberdeen
Lincoln
