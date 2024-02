PIOLI, Per il Milan è importantissimo passare il playoff

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "E' importantissimo passare il playoff. Vogliamo andare avanti, passare il turno è il nostro obiettivo e l'abbiamo preparata bene. Rennes? Solo affrontandoli saprò dirti il livello ma il campionato francese è molto veloce, servirà attenzione. Stanno confermando l'undici titolare da qualche settimana, li conosciamo bene": così l'allenatore del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia contro il Rennes spareggio di Europa League.

Motivazioni importanti quelle del Milan, soprattutto dopo aver detto addio alla Champions League all'ultima giornata. "Di quella sera a Newcastle - ricorda il tecnico - resta la delusione ma poi non potevamo disperdere energie nel pensare a quello che sarebbe potuto essere ma dovevamo invece buttare tutte le nostre motivazioni in questa Europa League. In Europa bisogna essere al top nella serata, in campionato serve la continuità". (ANSA).