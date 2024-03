PIOLI, Con i fondi cosa cambia? Non so rispondere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Milan possono arrivare i fondi arabi, che effetto può avere per lei? È una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida casalinga contro lo Slavia Praga - gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League - ha risposto così: "Non so rispondere... Meglio così".

Quanto c'è l'idea in voi di vincere questa Europa League? Con quale programma?

"Noi dobbiamo pensare di poterla vincere, poi dopo bisogna essere bravi a passare questo turno. Non è la giusta mentalità quella di guardare troppo avanti. Affrontiamo un avversario che nel girone eliminatorio ha perso solo una volta a Roma. Dobbiamo sfruttare questo momento in cui stiamo bene, poi dentro di noi abbiamo l'entusiasmo e la consapevolezza per arrivare fino in fondo".