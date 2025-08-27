Pioli a Sky Sport: "Sbagliato lavorare col mercato aperto. Fortini resta per crescere ancora"

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport in vista della partita di Conference contro il Polissya, soffermandosi sul mercato e ripartendo dal no di Comuzzo all'Al Hilal: "Sul mercato dico solo che mancano pochi giorni, vediamo. Col club sono stato chiaro, se possiamo migliorare e aggiungere giocatori con le giuste caratteristiche bene sennò resteremo così".

Fortini resterà alla Fiorentina?

"Si è presentato con un infortunio da smaltire, ora è in condizioni di poter giocare. È interessante, ha qualità e buona velocità, può giocare sia a destra che a sinistra. Può restare con noi per continuare a crescere".

Il mercato aperto è un problema come dice Italiano?

"Non è solo difficile lavorare così, è anche sbagliato. Non si capisce perché il mercato debba continuare con le partite iniziate, anche perché le stagioni terminano a fine maggio. Gli allenatori questo non lo possono capire. Io devo sottolineare però che nel mio gruppo, al di là della situazione di Comuzzo che può portare via qualcosa perché inevitabilmente una situazione così fa chiacchierare, vedo sempre grande attenzione. Vogliamo avere ambizione in Conference, ma se non passiamo domani buttiamo tutto all'aria. Il mercato ora non ci interessa, gli atteggiamenti sono tutti giusti ma serve cambiare qualcosa, perché quello che dice Italiano è quello che pensano tutti gli allenatori".