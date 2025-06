Pio Esposito, oltre ai viola la lista è lunga: sull'ex Spezia ci sono Cagliari e Lazio

"Il Cagliari su Pio Esposito ma c'è da convincere l'Inter". Così titola La Nuova Sardegna nella prima pagina sportiva. Il Cagliari osserva con attenzione quanto accade al Mondiale per Club, dove sta brillando Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter.

Il club sardo coltiva il sogno di portarlo in rossoblù, ma la concorrenza non manca - osserva il quotidiano sassarese -. I nerazzurri, forti della vetrina internazionale e delle buone prestazioni del giovane talento, starebbero orientando la scelta verso una squadra di fascia medio-alta, in grado di valorizzare il giocatore. Lazio e Fiorentina sono tra le società più attive sul profilo, ma il Cagliari ha una carta da giocare: garantire minuti e continuità, condizioni che potrebbero essere decisive per il percorso di crescita dell’attaccante. Tuttavia, l’Inter sarebbe poco propensa a inserire un diritto di riscatto, clausola che il club sardo vorrebbe includere per poter contare su una prospettiva futura più stabile.