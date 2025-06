Mondiale Club: emergenza caldo a Filadelfia, Chelsea preoccupato

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - L'emergenza sanitaria legata alle temperature eccessive dichiarata dalle autorità di Filadelfia, città dove il termometro ha raggiunto i 40 gradi, preoccupano il Chelsea di Enzo Maresca che domani sera (in Italia saranno le 3 di mercoledì mattina) nello stadio 'Lincoln Financial' della città dell'amore fraterno dovrà giocare contro l'Esperance Tunisi. Era stato proprio Maresca, assieme all'allenatore del Borussia Dortmund Nico Kovac (molto duro con la Fifa sul tema delle partite in 'impianti forno'), dopo la partita persa contro il Flamengo a lanciare l'allarme sulle condizioni in cui si svolgono le partite di questo Mondiale per club: "giocare con questo caldo non è assolutamente facile - aveva detto il manager dei Blues -, ma faremo del nostro meglio". Intanto le autorità di Filadelfia hanno consigliato alla cittadinanza, come riportano i media locali, di "evitare l'attività fisica all'aperto, specie nelle ore più calde", visto che la temperatura prevista nelle prossime ore è di 39 gradi. Ma, visto che Chelsea-Esperance si giocherà alle 21 locali, quando il termometro dovrebbe essere sceso a 33, è stato precisato che la partita si giocherà comunque.

La Fifa, da parte sua, interpellata al riguardo ha fatto sapere tramite un portavoce che "la nostra massima priorità è la salute di tutti coloro che sono coinvolti nel calcio, e gli esperti medici della Fifa sono stati in contatto regolarmente con i club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club per affrontare la gestione del caldo e l'acclimatamento. La Fifa ha inoltre schierato ufficiali medici che lavorano a stretto contatto con le autorità sanitarie locali per affrontare questioni sanitarie chiave, tra cui la gestione del caldo". Viene poi ricordato che nel corso della partita, al 30' e al 75', verranno effettuati due 'cooling breaks'. (ANSA).