Mandragora aspetta la Fiorentina ma è richiesto in Italia e all'estero

Rolando Mandragora è stato protagonista di una grande stagione nella Fiorentina, in particolare la seconda metà in cui è diventato punto fermo del centrocampo viola. Il suo contratto scade nel 2026 e Tuttomercatoweb fa il punto sul giocatore che non è stato ancora chiamato dalla società viola per esercitare l'opzione di un ulteriore anno o per il rinnovo più lungo. In attesa, tutte le squadre di prima fascia in Italia si sono informate sul centrocampista.

Solo sondaggi esplorativi al momento, non vere e proprie trattative, sia perché la sua valutazione intorno ai 12-15 milioni di euro è alla portata di molti, sia perché i numeri raccontano come detto che la scorsa annata è stata da top. Anche all’estero infatti stanno cercando di capire la sua situazione.